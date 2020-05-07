2020-05-07T17:51:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 мая увеличилось до 142 человек

7 мая в Липецке выписали еще 9 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке увеличилось до 142 человек. Последних 9 переболевших человек выписали в этот четверг, 7 мая. Тем самым сократилось общее количество активных случаев заражения – теперь их 559. Напомним, что всего с начала регистрации первых случаев коронавирусом в Липецке заразились 703 человека. Последние 47 случаев COVID-19 подтвердились этим утром.

Сейчас вирус подозревают еще у 395 человек, они находятся в больницах Липецкой области. Так же в больницах остаются 179 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», остальные 380 пациентов с легкой формой течения вируса проходят лечение на дому.

Из числа вернувшихся в регион из-за границы и других регионов на строгой домашней изоляции под ежедневным наблюдением врачей сдают тесты 1259 человек. Как известно, такой карантин длится 2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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