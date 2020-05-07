Коронавирус в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: у 47 человек подтвердился COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T10:28:22+03:00

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В этот четверг, 7 мая, стало известно о новых заболевших коронавирусом в Липецкой области. Диагноз подтвердился еще у 47 человек. По данным регионального оперативного штаба, всего в области выявлено 703 случая заражения COVID-19. Из них 568 находятся на лечении. Кстати, многих медики наблюдают на дому. Это липчане, болезнь которых протекает в легкой форме. Остальные лежат в больницах. Выздоровели 133 липчанина. Но есть и смертельные случаи - не удалось спасти 2 женщин. Подозревают инфекцию у 413 пациентов.

Напомним, что накануне, 6 мая, было 46 новых зараженных. Большинство из них в Липецке - 28 жителей. Коронавирус выявили у 5 человек в Липецком районе. По 3 случая зафиксировали в Ельце, Становлянском и Грязинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU