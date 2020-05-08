2020-05-08T12:16:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецке умер от коронавиурса третий пациент

В инфекционной больнице скончался житель Хлевенского района
Лия МУРАДЬЯН
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8 мая в Липецке зарегистрировали третью смерть от коронавируса. В областной инфекционной больнице скончался 61-летний житель Хлевенского района. Он лежал с диагнозом двусторонняя тяжелая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб, врачи делали все возможное, чтобы спасти пациента, включая телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром. Но лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.

Официально смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области уже выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Отметим, что первые два смертельных случая коронавируса в Липецке зарегистрировали в апреле, тогда от COVID-19 скончались 61-летний мужчина и 57-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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