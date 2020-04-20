Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 апреля 2020 года: 2 человека
В Липецке умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция». К несчастью, не удалось спасти 61-летнюю женщину, которая находилась в больнице с 1 апреля. Врачи боролись за ее жизнь 20 дней.
Пенсионерка попала в больницу на скорой. У женщины была высокая температура, слабость и сухой кашель. В ходе обследования подтвердился коронавирус. Состояние оценивалось, как средней тяжести.
Как сообщает оперштаб, с момента поступления медики проводили интенсивную терапию, пациентка находилась на аппарате ИВЛ.
Как выяснилось, инфекция осложнилась рядом других заболеваний у женщины – артериальная гипертония, атеросклеротический кардиосклероз и сахарный диабет.
– Врачи приложили все возможные усилия для ее спасения, – сообщили в администрации. – Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.
Отметим, что первый пациент скончался от коронавируса в Липецке в выходные. Первой жертвой Covid-19 в Липецке стала 57-летняя женщина, которая также страдала от системной красной волчанки. Теперь на лечении в Липецкой области находятся 107 человек с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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