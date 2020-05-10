В Липецкой области еще у 48 человек обнаружили коронавирус 10 мая
Общее количество случаев заражения достигло 849
фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще у 48 человек в Липецкой области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили региональный оперштаб 10 мая. Всего с момента начала эпидемии зафиксировали 849 случаев заражения новой инфекцией среди липчан.
По последним данным, на лечении находятся 612 человек: в больницах - 214, дома с легкой формой COVID-19 - 398. Выздоровели 186 липчан. Трое пациентов с коронавирусом скончались.
В обсерваторе Данкова наблюдают 10 человек. Еще 1 151 житель - на строгом домашнем карантине, который продлится две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU