2020-05-10T11:32:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области еще у 48 человек обнаружили коронавирус 10 мая

Общее количество случаев заражения достигло 849
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще у 48 человек в Липецкой области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили региональный оперштаб 10 мая. Всего с момента начала эпидемии зафиксировали 849 случаев заражения новой инфекцией среди липчан.

По последним данным, на лечении находятся 612 человек: в больницах - 214, дома с легкой формой COVID-19 - 398. Выздоровели 186 липчан. Трое пациентов с коронавирусом скончались.

В обсерваторе Данкова наблюдают 10 человек. Еще 1 151 житель - на строгом домашнем карантине, который продлится две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области прокурор потребовала снести забор, преграждающий дорогу к Дону
В Липецкой области еще у 48 человек обнаружили коронавирус 10 мая
День Победы в Липецке завершился праздничным салютом
День Победы в Липецке 2020: жители поют военные песни, которые звучат из автомобиля-телевизора
Руководители Липецка и области поздравили ветеранов и жителей с Днем Победы
Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну
Коронавирус в Липецке, новости на 9 мая 2020 года: у 350 человек подозревают инфекцию
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза
Онлайн-акция Бессмертный полк в Липецке 2020: к мероприятию присоединились полицейские
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 мая 2020 года: 49 новых случаев
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку