Ослабление режима самоизоляции в Липецке: открывают магазины и торговые центры

11 Май 2020 2020-05-11T17:49:14+03:00

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В Липецке решили ослабить режим самоизоляции по коронавирусу и разрешить работу предприятиям торговли, включая вещевые рынки и крупные торговые центры площадью более 5000 м2. Напомним, что ранее губернатор упоминал, что снимать ограничения будут постепенно, исходя из количества новых случаев заражения коронауирусом. Некие правила все же останутся. Как сообщает администрация области, критерии для работы предприятий и ИП разработают совместно с Роспотребнадзором в течение следующего дня, 12 мая.

Основными требованиями будут контроль посетителей, обязательная дезинфекция помещений и всей территории. Более подробно станет известно позже. При этом в администрации предупредили, что общепиту, включая зоны фуд-корта, пока открываться нельзя. Также до особого распоряжения останутся закрытыми детские развлекательные городки.

ИСТОЧНИК KP.RU