2020-05-11T17:49:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление режима самоизоляции в Липецке: открывают магазины и торговые центры

Критерии для их работы определят во вторник, 12 мая
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке решили ослабить режим самоизоляции по коронавирусу и разрешить работу предприятиям торговли, включая вещевые рынки и крупные торговые центры площадью более 5000 м2. Напомним, что ранее губернатор упоминал, что снимать ограничения будут постепенно, исходя из количества новых случаев заражения коронауирусом. Некие правила все же останутся. Как сообщает администрация области, критерии для работы предприятий и ИП разработают совместно с Роспотребнадзором в течение следующего дня, 12 мая.

Основными требованиями будут контроль посетителей, обязательная дезинфекция помещений и всей территории. Более подробно станет известно позже. При этом в администрации предупредили, что общепиту, включая зоны фуд-корта, пока открываться нельзя. Также до особого распоряжения останутся закрытыми детские развлекательные городки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 мая увеличилось до 194 человек
Ослабление режима самоизоляции в Липецке: открывают магазины и торговые центры
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 11 мая 2020 года приближается к 900
Липецкий оперштаб рассказал, в каких районах выявили коронавирус за последние сутки
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 мая 2020 года составило 190 человек
В Липецкой области прокурор потребовала снести забор, преграждающий дорогу к Дону
В Липецкой области еще у 48 человек обнаружили коронавирус 10 мая
День Победы в Липецке завершился праздничным салютом
День Победы в Липецке 2020: жители поют военные песни, которые звучат из автомобиля-телевизора
Руководители Липецка и области поздравили ветеранов и жителей с Днем Победы
Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну
Коронавирус в Липецке, новости на 9 мая 2020 года: у 350 человек подозревают инфекцию
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза
Онлайн-акция Бессмертный полк в Липецке 2020: к мероприятию присоединились полицейские
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 мая 2020 года: 49 новых случаев
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку