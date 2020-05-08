Липецк выходит на плато по COVD-19, сообщил губернатор на совещании по коронавирусу

8 Май 2020 2020-05-08T16:06:45+03:00

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По оценке властей, нынешняя ситуация с коронавирусом в Липецке говорит о том, что регион выходит на плато по COVID-19. Об этом сообщил на совещании губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона уверен, что Липецкая область первой выйдет из сложной эпидемиологической ситуации.

– Нам остался последний рывок, сегодня мы наблюдаем замедление, – сказал Игорь Артамонов. – Хоть 49 новых случаев – это 7%, но я думаю, что мы вышли на плато. Если будет так продолжаться, то мы начнем разрабатывать пакет по выходу из ситуации и предложим меры после майских праздников.

Отметим, что в настоящий момент всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу в Липецке, который должен был закончиться 12 мая, продлили до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU