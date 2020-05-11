2020-05-11T18:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 мая увеличилось до 194 человек

Еще четверых человек выписали в понедельник
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают выписывать пациентов, переболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 11 мая 2020 года число выздоровевших от коронавируса в Липецке составило 194 человека. Последних четверых пациентов выписали днем.

При этом общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии уже приближается к 900, на данный момент 897 человек. Трое, к несчастью, скончались. С учетом выздоровевших и погибших, число активных случаев заражения в Липецке на этот день ровно 700. Большая часть из них, 494 человека, с легкой формой течения вируса лечатся дома.

В больницах с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся 206 человек. Также в больницах остаются еще 368 липчан с подозрением на выделение вируса. На обсервации в Данкове сейчас всего 5 человек. На строгой домашней изоляции с ежедневной сдачей тестов остаются 1354 жителя региона.

Из новых 48 случаев заражения коронавирусом в Липецкой области, которые подтвердились утром, 22 приходятся на город Липецк, 10 – в Добринском районе, 7 – в Долгоруковском, 4 – в Ельце, 3 – в Липецком районе и по одному в Добровском и Тербунском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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