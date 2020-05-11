Число зараженных коронавирусом в Липецке на 11 мая 2020 года приближается к 900

11 Май 2020 2020-05-11T10:37:05+03:00

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Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 11 мая 2020 года подтвердились этим утром. По данным оперативного штаба на 10 утра официально в Липецке выявили еще 48 новых зараженных с диагнозом COVID-19. Тем самым общее количество зараженных с начала эпидемии в Липецке приближается к 900 – на данный момент всего 897 случаев.

Как отмечалось ранее, Липецк вышел на плато по коронавирусу, количество новых зараженных в последние дни почти не меняется, остается в пределах 48-49 человек в день. Накануне в больницах оставались еще 367 человек с подозрением на выделение вируса.

На данный момент в Липецке 704 активных случая заражения коронавирусом. Больше половины из активных зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, поэтому проходят лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU