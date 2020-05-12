2020-05-12T15:16:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 мая 2020 года составило 207 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане выздоравливаютЛипчане выздоравливаютФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 мая 2020 года перевалило за 200. С инфекцией справились еще 47 липчан. Об этом сообщили в этот вторник в региональном оперативном штабе. Так, за все время пандемии в Липецкой области выздоровели 207 человек.

Напомним, что COVID-19 выявили у 944 жителей. Продолжают лечение 734 человека. У большинства пациентов течение заболевания протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают из дома. Остальные лежат в больницах. В регионе зафиксированы смертельные случаи от коронавирусной инфекции - не удалось спасти 2 женщин и мужчину.

В обсерваторе Данкова находятся 2 липчанина. Еще 1 236 - на 2-недельном домашнем карантине. К ним ежедневно приходят медики. По словам специалистов, симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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