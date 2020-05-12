Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 12 мая 2020 года: 47 новых больных

12 Май 2020 2020-05-12T10:17:46+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается с каждым днем. В этот вторник, 12 мая, стало известно еще о 47 заболевших. Напомним, что в минувший понедельник диагноз подтвердился у 48 жителей.

Как сообщает региональный оперштаб, за все время пандемии COVID-19 выявили у 944 липчан. В активной фазе лечения находятся 747 человек. При этом 194 пациента выздоровели. К сожалению, есть и смертельные случаи - умерли две женщины и мужчина.

По мнению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, регион выходит на плато. Режим всеобщей самоизоляции начали постепенно ослаблять. Например, в Ельце пустили автобусы по прежнему графику. Также в этот день власти должны разработать критерии для работы предприятий и ИП, которые скоро начнут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU