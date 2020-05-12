Ограничения по коронавирусу в Липецке: кладбища открывают, а садики, ТРЦ и вещевые рынки – нет

12 Май 2020 2020-05-12T15:46:16+03:00

Движение всех автобусов тоже восстановят, а в детских садах удвоят дежурные группы

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Планируемые ослабления ограничений по коронавирусу в Липецке решили вводить не столь стремительно. Напомним, раннее власти сообщали, что собираются открыть крупные торговые центры, вещевые рынки и другие предприятия торговли. Что должны были согласовать с Роспотребнадзором в этот вторник,12 мая.

Но снятие ограничений пока отложили. На заседании оперативного штаба решили пока не открывать крупные ТЦ, вещевые рынки, финес-центры и заведения общественного питания.

При этом открыли кладбища и удвоили дежурные группы в детских садах. Как уточнили в администрации, когда садики откроются полностью, решат позже. Вместе с тем полностью восстанавливают все автобусные маршруты между районами и в районах. Но масочный режим для пассажиров сохраняется, как и требование носить маску и перчатки для водителей.

Также открываются МФЦ, но только для выдачи документов и по линии Росреестра. Попасть в многофункциональные центры можно только строго по предварительной записи и в средствах защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU