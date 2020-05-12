2020-05-12T00:39:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 12 мая 2020 года: предприятиям торговли разрешат работать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 12 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке, последние новостиКоронавирус в Липецке, последние новостиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке готовятся ослабить ограничения по коронавирусу. Как сообщил ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Липецк вышел на плато по заражению COVID-19. Это подтверждают данные по новым случаям заражения в последние дни. В настоящее время коронавирус распространяется со скоростью 48-49 человек в день, число новых случаев за сутки пока не увеличивается. Если ситуация не ухудшится, то режим самоизоляции и ограничения будут ослаблять в течение месяца.

Первые разрешения готовят для предприятий торговли. Крупные ТРЦ, площадью более 5000 м2 смогут открыться, как и магазины одежды, вещевые рынки и ряд других торговых точек.

Как сможет работать бизнес в коронавирус в Липецке, власти определят совместно с Роспотребнадзором в течение этого дня, 12 мая. Как сообщает администрация, первостепенные требования ко всем – это контроль посетителей и повсеместная дезинфекция всех помещений.

Несмотря на предстоящее открытие крупных торгово-развлекательных центров, детские игровые комнаты в них и зоны фуд-корта, как и другой общепит, останутся под запретом до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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