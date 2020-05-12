С начала года около 450 клиентов Сбербанка из Липецкой области начали копить при помощи страхования

12 Май 2020 2020-05-12T16:52:14+03:00

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Жители Липецкой области в январе-апреле 2020 года оформили около 450 новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанным СК «Сбербанк страхование жизни». Самая популярная программа НСЖ у клиентов Сбербанка из Липецкой области — «Семейный актив». На нее пришлось более 45% от общего количества договоров. Еще 30% договоров пришлось на программу «Будущий капитал». Чаще всего договоры НСЖ в январе-апреле заключали клиенты в возрасте 36-45 лет — 30% от общего количества договоров. Традиционно этот инструмент для накоплений чаще выбирают женщины — в 58% случаев. Более 63% жителей Липецкой области, которые в январе-апреле оформили договоры, планируют накопить при помощи НСЖ от 250 до 500 тыс. рублей.

Накопительное страхование жизни — это программа страхования на срок от 3 лет. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. В том числе клиенты застрахованы от впервые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая коронавирус. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Мария Дегтярь, Директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что финансовое поведение россиян все больше меняется в сторону накоплений. Программы НСЖ отлично справляются с задачами формирования капитала, пенсии или накоплений на образование детей. При этом клиент сам выбирает комфортную для себя сумму и периодичность взносов. В 2020 году 95% клиентов предпочитают копить при помощи страхования, откладывая на полис НСЖ небольшие суммы, но на регулярной основе. Это говорит о том, что клиент делает осознанный выбор в пользу продукта. Программы НСЖ помогают копить даже тем клиентам, которые не имеют крупных накоплений, что особенно актуально для молодежи, так как взносы на полисы могут начинаться от 2000 рублей».

В апреле у клиентов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» появилась возможность оплаты очередных взносов по договорам НСЖ в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Для выполнения операции необходимо перейти в карточку продукта в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать «Внести платеж», указав нужную карту. При желании для пополнения договора можно настроить функцию автоплатежа.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. По состоянию на конец апреля 2020 года в компании действовало 312,6 тыс. договоров НСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU