2020-05-13T10:10:46+03:00
Общество

Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: в детсадах города открыли дежурные группы

Постепенно детские сады будут готовить к полному открытию
Лия МУРАДЬЯН
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В мэрии намерены постепенно открывать детские садыВ мэрии намерены постепенно открывать детские садыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Накануне в мэрии прошло оперативное совещание, где мэр Липецка Евгенрия Уваркина поручила департаменту образования заняться дежурными группами в детских садах, о чем сообщали областные власти.

Председатель департамента образования Светлана Бедрова пояснила, что в садах уже опрашивают родителей, чтобы выяснить сколько детей готовы привести в садик. ОТ этого зависит количество дежурных групп. Как сообщили в пресс-службе мэрии, садики постепенно будут готовить к полному открытию.

– Уже на этой неделе открываются многие предприятия и организации, а значит, родители больше не смогут сидеть с детьми, – рассказала Светлана Бедрова. – Мы готовы к работе в обычном режиме. Серьезное внимание будем уделять мерам профилактики – это строжайший входной контроль с измерением температуры и регулярная дезинфекция всех помещений.

Сообщить о необходимости водить ребенка в садик и задать вопросы родители могут по телефону: 30-96-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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