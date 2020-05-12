2020-05-12T18:40:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции по коронавирусу в Липецке отменили – изолироваться придется только приезжим

На улицу можно выходить без кода, но кучковаться нельзя
Лия МУРАДЬЯН
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12 мая 2020 года в Липецке официально отменили режим самоизоляции по коронавирусу для местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Жители области теперь могут выходить на улицу без цифровых кодов и не только в магазин, аптеку и на работу. Но речь идет только о липчанах и тех, кто никуда не выезжал. Для приезжих из других регионов и стран условия остаются прежние – им придется изолироваться.

На улицу выходить можно, но кучковаться все еще нельзя – массовые мероприятия все также под запретом. Также продолжает действовать масочный режим в магазинах, госучреждениях и общественном транспорте.

– Если неделя покажет, что ситуация с количеством заболевших стабильная, мы сможем ввести очередной пакет послаблений и достаточно быстро все откроем, – сообщил Игорь Артамонов.

Отметим, что ранее планировали открыть крупные ТРЦ, но решили, что пока рано. Также остались закрытыми заведения общепита. Зато в детсадах вдвое увеличили дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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