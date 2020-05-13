В Липецке сильный ветер повалил на дорогу деревья

13 Май 2020 2020-05-13T14:54:15+03:00

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Этим утром, 13 мая, в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило 3 звонка. Все сообщения - о последствиях сильного ветра, который бушевал в областном центре ночью. Как сообщили в пресс-службе управления, на улице Дарвина в районе Ниженки дерево наклонилось над трансформаторной будкой.

Около 10 часов утра позвонили с улицы Шкатова. Там возле дома №21 ветер повалил на дорогу липы. Деревья перекрыли проезд. Туда направились специалисты "Зеленхоза".

Сильный ветер повалил деревья в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Напомним, что порывы ветра до 18 м/с ожидаются и в эту среду. Также спасатели предупредили о заморозках. Утром в четверг температура в регионе опустится до -2 градусов. А это может погубить урожай. Поэтому лучше уберечь от мороза плодовые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU