Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года: переболели еще 27 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года составило 234 человек. Столько жителей региона переболели инфекцией за все время пандемии. По данным областного оперативного штаба, в эту среду врачи выписали еще 27 пациентов. Они здоровы.
В Липецкой области зафиксировано 990 случаев заражения COVID-19. Из них 753 человека остаются на лечении - 196 в больницах, а 557 липчан получают медицинскую помощь на дому. Утром стало известно о новых больных - диагноз подтвердился еще у 46 жителей региона. Смертельных случая 3 - две женщины и мужчина.
В обсерваторе Данкова находится 5 человек. Еще 1 298 липчан на домашнем карантине, который они должны соблюдать ровно 2 недели. Их ежедневно осматривают медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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