Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года: переболели еще 27 человек

13 Май 2020 2020-05-13T14:43:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года составило 234 человек. Столько жителей региона переболели инфекцией за все время пандемии. По данным областного оперативного штаба, в эту среду врачи выписали еще 27 пациентов. Они здоровы.

В Липецкой области зафиксировано 990 случаев заражения COVID-19. Из них 753 человека остаются на лечении - 196 в больницах, а 557 липчан получают медицинскую помощь на дому. Утром стало известно о новых больных - диагноз подтвердился еще у 46 жителей региона. Смертельных случая 3 - две женщины и мужчина.

В обсерваторе Данкова находится 5 человек. Еще 1 298 липчан на домашнем карантине, который они должны соблюдать ровно 2 недели. Их ежедневно осматривают медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU