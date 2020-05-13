Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 мая 2020 года: 46 новых диагнозов

13 Май 2020 2020-05-13T10:32:09+03:00

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По данным оперативного штаба на утро 13 мая количество новых случаев заражения коронавирусом в Липецке составило 46 человек. Напомним, днем раннее регистрировали 47 новых случаев. Общее число зараженных с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области приближается к 1000 человек. Из них выздоровели 207 липчан. Количество активных случаев заражения в Липецке – 780.

Большая часть активных зараженных переносят коронавирус в легкой форме, они получают лечение на дому. Вместе с тем в больницах есть и тяжелые пациенты на аппаратах ИВЛ.

Также в больницах Липецкой области остаются под наблюдением около 370 пациентов с подозрением на выделение вируса. Из прибывших в регион и контактных на строгой домашней изоляции находятся 1236 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU