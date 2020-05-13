2020-05-13T17:20:35+03:00
Общество

Медучреждениям Липецка передали 10 реанимобилей

Скоро в регион должны поступить 3 машины для перевозки людей с коронавирусом [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Новые реанимобили в ЛипецкеНовые реанимобили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В больницы Липецкой области поступили новые реанимобили. В эту среду, 13 мая, губернатор региона Игорь Артамонов вручил ключи от 10 машин главврачам станции скорой медицинской помощи и областной клинической больницы.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, 7 единиц техники приобрели за счет федерального бюджета. Остальные 3 реанимобиля - на средства областной казны. Кстати, в ближайшее время в регион поступят 3 машины для оказания помощи инфекционным больным, а также людям с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что в регионе сняли режим самоизоляции. Однако, меры безопасности никто не отменял - ношение масок в автобусах, магазинах и госучреждениях, самолизоляция для прибывших из других регионов, а также для пенсионеров старше 65 лет.

Новые реанимобили для больниц Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Медучреждениям Липецка передали 10 реанимобилей
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