Коронавирус в Липецке, последние новости на 13 мая 2020 года: что разрешили со снятием режима самоизоляции

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 13 мая 2020 года – накануне губернатор подписал постановление о снятии режима самоизоляции на территории всего региона. Также в районах, где ранее происходили вспышки инфекции убирают контрольно-пропускные пункты.

Что можно и нельзя с отменой режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке. Люди могут выходить на улицу без цифровых кодов и не только в аптеку, магазин, на работу и по разрешенным ранее поводам.

Ослабление режима самоизоляции в Липецке .

Но отмена режима самоизоляции – это далеко не полная свобода. Его все еще обязаны соблюдать все, кто прибывает в Липецкую область из-за границы или других регионов. Также оставаться дома обязали пожилых людей старше 65 лет.

Кроме этого в регионе все также под запретом массовые мероприятия – собираться толпами запрещено. Также обязательно нужно носить маски в общественном транспорте, в магазинах и госучреждениях.

Обещанные ослабления для предприятий торговли не приняли – ТРЦ, фитнес-центры, кинотеатры, игровые залы, предприятия общепита и вещевые рынки остаются закрытыми. Зато открываются МФЦ – они начинают работать для выдачи документов, но строго по предварительной записи и с соблюдением санитарных требований. Детские сады тоже не открыли, но удвоили дежурные группы. Также открыли для свободного посещения кладбища.