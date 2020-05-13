2020-05-12T23:54:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 13 мая 2020 года: что разрешили со снятием режима самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 13 мая 2020 года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Маски носить все еще обязательноМаски носить все еще обязательноФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 13 мая 2020 года – накануне губернатор подписал постановление о снятии режима самоизоляции на территории всего региона. Также в районах, где ранее происходили вспышки инфекции убирают контрольно-пропускные пункты.

Что можно и нельзя с отменой режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке. Люди могут выходить на улицу без цифровых кодов и не только в аптеку, магазин, на работу и по разрешенным ранее поводам.

Ослабление режима самоизоляции в Липецке .

Но отмена режима самоизоляции – это далеко не полная свобода. Его все еще обязаны соблюдать все, кто прибывает в Липецкую область из-за границы или других регионов. Также оставаться дома обязали пожилых людей старше 65 лет.

Кроме этого в регионе все также под запретом массовые мероприятия – собираться толпами запрещено. Также обязательно нужно носить маски в общественном транспорте, в магазинах и госучреждениях.

Обещанные ослабления для предприятий торговли не приняли – ТРЦ, фитнес-центры, кинотеатры, игровые залы, предприятия общепита и вещевые рынки остаются закрытыми. Зато открываются МФЦ – они начинают работать для выдачи документов, но строго по предварительной записи и с соблюдением санитарных требований. Детские сады тоже не открыли, но удвоили дежурные группы. Также открыли для свободного посещения кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
Сотрудники Росгвардии в Липецке присоединились к акции «Парад у дома ветерана»
Режим самоизоляции по коронавирусу в Липецке отменили – изолироваться придется только приезжим
Липецкие силовики, секретные службы и военные «предотвратили теракт» с угрозой радиоактивного заражения
С начала года около 450 клиентов Сбербанка из Липецкой области начали копить при помощи страхования
Росгвардия, ДПС и МЧС тушили пожар в квартире в Липецке
Ограничения по коронавирусу в Липецке: кладбища открывают, а садики, ТРЦ и вещевые рынки – нет
Коронавирус в Липецке, новости на 12 мая 2020 года: с подозрением на инфекцию 370 человек
В Липецке отменяют обязательную самоизоляцию по коронавирусу и пропускной режим с кодами
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 мая 2020 года составило 207 человек
Единоразовые выплаты на детей в Липецке в 2020 году: жители не могут оставить заявку на президентские 10000 рублей
Спасатели предупреждают липчан о грозе и сильном ветре
В Липецке появился главный архитектор
Сбербанк сообщил о снижении ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде
Под Липецком перевернулась иномарка: погибла женщина
Под Липецком пропала 16-летняя девушка
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 12 мая 2020 года: 47 новых больных