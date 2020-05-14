2020-05-14T09:55:31+03:00
Общество

Из-за строительства «Восточного обхода» в Липецке меняются маршруты пригородных автобусов

Транспорт поедет по новым схемам с 15 мая
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке из-за ремонта дорог меняются маршруты пригородных автобусов. Напомним, перекресток Тамбовской трассы в сторону села Плеханово перекроют с 15 мая до конца года. Кроме этого продолжится строительство объездной трассы «Восточный обход».

Как сообщает областное управление дорог, в связи с этим меняются схемы и расписания автобусных маршрутов № 141 «Липецк – Плеханово – Головщино» и № 236 «Грязи – Бутырки – Липецк». Временное расписание будет действовать до 20 декабря.

Автобусы № 141 «Липецк-Плеханово»: заездом к церкви в селе Головщино из Липецка в 5.20, 7.40,10.15, 12.20 и 14.30; заезд в село Бутырки к магазину по маршруту из Плеханово в 11.55 и из Липецка. Подробное расписание можно увидеть здесь.

Автобусы № 236 «Грязи - Бутырки — Липецк»: отменяются рейсы от станции Грязи в 11.00 и станции Сокол в 12.50. Прямо автобусы пойдут в объезд через Сселки до конечной автобуса №141 в Плеханово, далее до Сокола через Бытрки – обратно по той же схеме. Из маршрута убрали пункты Головщино, улица Свободная, Березки, Московскую, Плеханово, Школа, улица Красная Звезда и Гудаловка. Более подробное расписание здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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