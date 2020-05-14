Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только:
для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);
для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.
Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия, со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020, происходит в стандартном порядке.
Подробнее узнать о продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ можно по телефону8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU