2020-05-14T12:41:34+03:00
Общество

Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке не повлияют на зачисления в детские сады

Направления в садики начнут выдавать с 1 июня
Лия МУРАДЬЯН
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Несмотря на ограничения по коронавирусу в Липецке продолжат зачислять детей в садики. Как сообщили в пресс-службе мэрии, направления на зачисления в детские сады будут выдавать с 1 по 7 июня. Узнать, зачислили ли ребенка в детсад в Липецке, родители смогут узнать не позднее 8 июня. Информация у руководителей детских садов и на портале услуг Липецкой области.

Кроме этого с 12 мая в департаменте образования Липецка принимают заявления от льготных категорий семей, которые имеют преимущество при зачислении детей в сады. Если кто-то уже успел подать документы ранее, то повторно подтверждать льготы не нужно.

Напомним, сейчас в связи с COVID-19 садики работают не в полном объеме, в них удвоили дежурные группы, которые зависят от количества желающих. Полностью открыть детские сады должны после стабилизации эпидемиологической ситуации по вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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