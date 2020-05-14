Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей

14 Май 2020 2020-05-14T18:05:51+03:00

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В апреле в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед" разразился скандал. Одна из женщин, лежавшая в медучреждении со своим ребенком, пожаловалась на червивую рыбу. Она сфотографировала свой ужин и поделилась снимками в соцсетях. Тогда главврач больницы Юлия Агаповой опровергла "КП-Липецк" данную информацию. А также добавила, что внешний вид блюда на фото не соответствовал реальности.

Как сообщили в пресс-службе липецкого облсуда в этот четверг 14 мая, 32-летнюю женщину привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Кстати, они с семьей приехали в областной центр из Москвы. Гостью региона оштрафовали на 15 тыс. рублей. Хотя санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU