2020-05-14T18:05:51+03:00
Общество

Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей

Женщину привлекли к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанку оштрафовали за фейк о червивой рыбе в больницеЛипчанку оштрафовали за фейк о червивой рыбе в больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В апреле в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед" разразился скандал. Одна из женщин, лежавшая в медучреждении со своим ребенком, пожаловалась на червивую рыбу. Она сфотографировала свой ужин и поделилась снимками в соцсетях. Тогда главврач больницы Юлия Агаповой опровергла "КП-Липецк" данную информацию. А также добавила, что внешний вид блюда на фото не соответствовал реальности.

Как сообщили в пресс-службе липецкого облсуда в этот четверг 14 мая, 32-летнюю женщину привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Кстати, они с семьей приехали в областной центр из Москвы. Гостью региона оштрафовали на 15 тыс. рублей. Хотя санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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