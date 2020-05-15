Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: за отсутствие масок жителей оштрафовали на 21000 рублей

15 Май 2020 2020-05-15T09:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжают работу с нарушителями масочного режима. Накануне, 14 мая, в административную комиссиу поступило 142 протокола. Как пояснили в пресс-службе мэрии, за первичное нарушение липчан предупреждают. А за повторное выписывают штраф. Так, накажут 20 липчан, которые с первого раза не восприняли информацию всерьез. Липчан оштрафовали на общую сумму 21,5 тыс. рублей. По 100 материалам конечным результатом станет предупреждение. Еще 13 находятся на рассмотрении. А 9 материалов прекращено - состава правонарушения в них не обнаружили.

В тот же день в Правобережном округе города прошел рейд. Полицейские вместе с сотрудниками управлений округами выдали 12 предупреждений и составили 4 протокола. Пенсионерам, гуляющим по улицам без средств защиты, раздали более 20 масок. Напомним, что в регионе ослабили режим самоизоляции. Но многие запреты и режимы сохраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU