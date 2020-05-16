Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек

16 Май 2020 2020-05-16T14:22:19+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года – 309 человек. В эту субботу вылечились еще 22 человека, переболевших COVID-19. Отметим, что утром в регионе зарегистрировали 49 новых зараженных коронавирусом, кроме этого, к несчастью, один человек скончался. Количество умерших от коронавируса в Липецке составило 4 человека.

С учетом выздоровевших и умерших, количество активных зараженных COVID-19 в Липецке на данный момент – 820 человек. А всего с начала эпидемии заразились 1133 человека.

Из тех, кто на лечении 624 переносят вирус в легкой форме и остаются дома, 196 – на лечении в больницах. Также в госпиталях находятся еще 420 жителей Липецкой области с подозрением на выделения вируса.

Из новых зараженных 18 случаев приходится на Липецк, 9 – в Ельце, 6 – Липецкий район, по 5 – в Грязинском и Долгоруковском районах, 3 – в Елецком и по одному в Добринском, Становлянском и Усманском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU