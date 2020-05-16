Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
В Липецке зарегистрировали еще одну смерть больного с диагнозом «Корнавирусная инфекрция». К несчастью, скончался пациент областной клинической инфекционной больницы. Общее число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая составило 4 человека. Напомним, в этом месяце скончался 61-летний житель Усманского района. Ранее не перенесли болезнь еще один мужчина того же возраста и 57-летняя женщина. У всех лечение инфекции осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Как сообщает оперативный штаб, у 63-летнего мужчины была внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Пневмония привела к тяжелой легочно-сердечной недостаточности. Кроме этого лечение осложнялось наличием сахарного диабета и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.
Врачи приложили все возможные усилия, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Администрация Липецкой области уже выразила соболезнования родным и близким умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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