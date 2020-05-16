2020-05-16T12:45:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека

Четвертый пациент скончался в клинической инфекционной больнице
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке умер четвертый пациент с коронавирусомВ Липецке умер четвертый пациент с коронавирусомФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке зарегистрировали еще одну смерть больного с диагнозом «Корнавирусная инфекрция». К несчастью, скончался пациент областной клинической инфекционной больницы. Общее число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая составило 4 человека. Напомним, в этом месяце скончался 61-летний житель Усманского района. Ранее не перенесли болезнь еще один мужчина того же возраста и 57-летняя женщина. У всех лечение инфекции осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Как сообщает оперативный штаб, у 63-летнего мужчины была внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Пневмония привела к тяжелой легочно-сердечной недостаточности. Кроме этого лечение осложнялось наличием сахарного диабета и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.

Врачи приложили все возможные усилия, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Администрация Липецкой области уже выразила соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек
Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН
Липчанин избил ногами двух незнакомок, которые отказались провести с ним время
В Липецке сотрудника миграционной службы поймали на незаконной выдаче паспортов
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: у 430 человек подозревают инфекцию
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года: выписали 29 человек
В Липецке спасатели помогли вытащить пострадавшего дальнобойщика из КамАЗа
В Липецке перекроют выезд с второстепенки улицы Водопьянова на Папина
Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение пособий начнется на 10 дней раньше»
В Липецке в ДТП с иномарками пострадал 2-летний ребенок
В Липецке автоинспекторы проверят автобусы, такси и тюнингованные машины
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: за отсутствие масок жителей оштрафовали на 21000 рублей
Последний звонок в Липецке 2020 планируют провести 30 мая в формате онлайн
МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай
Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек