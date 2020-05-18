2020-05-18T12:56:48+03:00
Общество

Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку

В Следственном комитете выясняют, почему школьник ушел из дома
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Следователи выясняют, почему липецкий школьник ушел из домаСледователи выясняют, почему липецкий школьник ушел из домаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 17 мая, в Липецке пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома в районе улицы Ленина около 5 часов вечера. Как сообщили в региональном СКР, по данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

В пресс-службе добавили, что в семье произошел конфликт. Судя по всему, ссора и стала причиной ухода юного липчанина. Он долго не выходил на связь. Тогда мать школьника написала заявление в полицию, сообщив о конфликте с сыном. Пропавшего начали искать. К счастью, ребенка нашли живым и невредимым. Теперь следователи выясняют причины ухода школьника из дома. Условия его воспитания и проживания в семье. Кстати, это уже не первый случай, когда мальчика пришлось искать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: летом планируют завершить работы по сетям
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек
Ночью липчанин провалился в траншею на улице Баумана
МЧС предупреждает: на Липецк обрушится гроза с сильным ветром
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без воды из-за порыва
Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку
Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: ученые проанализировали ситуацию с COVID-19
Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 мая 2020 года: еще 54 больных
В Липецке пропал 12-летний ребенок
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 60 домов в Липецке останутся без воды 18 мая
В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек
Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН