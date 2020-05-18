Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку

18 Май 2020 2020-05-18T12:56:48+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 мая, в Липецке пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома в районе улицы Ленина около 5 часов вечера. Как сообщили в региональном СКР, по данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

В пресс-службе добавили, что в семье произошел конфликт. Судя по всему, ссора и стала причиной ухода юного липчанина. Он долго не выходил на связь. Тогда мать школьника написала заявление в полицию, сообщив о конфликте с сыном. Пропавшего начали искать. К счастью, ребенка нашли живым и невредимым. Теперь следователи выясняют причины ухода школьника из дома. Условия его воспитания и проживания в семье. Кстати, это уже не первый случай, когда мальчика пришлось искать.

ИСТОЧНИК KP.RU