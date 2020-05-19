В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка

19 Май 2020 2020-05-19T09:25:20+03:00

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Накануне, 18 мая, в Липецке бушевала стихия. Дождь и сильный ветер, о которых предупреждали в МЧС, добавили работы спасателям. С 6 часов вечера понедельника в городское управление ГО и ЧС начали поступать сообщения об упавших деревьях.

Сильный ветер повалил дерево в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Большое дерево рухнуло в районе Каменного Лога, перекрыв полосу движения. К счастью, никто не пострадал, но образовалась пробка. Во дворе дома №3/5 дерево упало на машину. То же самое произошло у дома №17 по улице Студеновская - там пострадали 2 автомобиля. А возле дома №77 по улице Гагарина 3-метровых сук навис над дорогой во дворе.

Информацию о происшествиях передали в соответствующие органы - полицию, ЖКХ, управляющие компании. Также на места выезжали спасатели ГО и ЧС.

Дерево рухнуло на дорогу в Липецке.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU