В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
На следующей неделе в Липецке запретят продавать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Спиртное не получится купить в понедельника, 25 мая.
Ежегодно в этот день в школах проходили последние звонки. В этом году мероприятие состоится в формате онлайн. Причина таких перемен - коронавирус. Но несмотря на виртуальный праздник, продажу алкоголя все равно ограничат, как того требует закон "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области".
Напомним, что вопрос с проведением выпускных пока остается открытым. Как в Липецке пройдет праздник, пока неизвестно. Подробности должны сообщить чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU