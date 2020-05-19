В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь

19 Май 2020 2020-05-19T13:22:42+03:00

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На следующей неделе в Липецке запретят продавать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Спиртное не получится купить в понедельника, 25 мая.

Ежегодно в этот день в школах проходили последние звонки. В этом году мероприятие состоится в формате онлайн. Причина таких перемен - коронавирус. Но несмотря на виртуальный праздник, продажу алкоголя все равно ограничат, как того требует закон "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области".

Напомним, что вопрос с проведением выпускных пока остается открытым. Как в Липецке пройдет праздник, пока неизвестно. Подробности должны сообщить чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU