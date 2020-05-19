2020-05-19T14:28:37+03:00
Общество

В Липецке снова ожидается сильный ветер

Порывы могут достигать 17 м/с
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан снова предупреждают о сильном ветреЛипчан снова предупреждают о сильном ветреФото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели снова предупреждают липчан об усилении ветра. По данным Гидрометцентра, западный ветер усилится 19 мая в ближайшие 2 – 4 часа, порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Напомним, сильный ветер обрушился на город накануне вечером, 18 мая, и создал немало хлопот жителям и коммунальным службам города. Из-за стихии оказались сломаны деревья, повреждены машины и линии электропередач. В некоторых районах упавшие деревья перекрывали проезжую часть. По каждому случаю на устранение последствий стихии выезжали сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС.

В этот раз спасатели снова предупреждают о стихии и просят людей соблюдать правила безопасности: не оставлять машины под деревья и и проводами, не укрываться от ветра на стройке и не стоять у крыш домов и рядом с ненадежными конструкциями.

По прогнозу синоптиков существенного потепления в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха в Липецке до выходных не превысит отметку в +14 градусов. Столбик термометра начнет подниматься с понедельника, 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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