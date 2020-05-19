«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты

19 Май 2020 2020-05-19T14:57:05+03:00

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Напомним, базовая ставка по госпрограмме составляет 6,5%. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет дополнительную скидку и выдает ипотеку по ставке 6,25% годовых. Важный момент – если уже есть предодобренное решение банка по старым ставкам подходящих к новой программе объектов, но клиент еще не заключил сделку, то ставку можно изменить на льготную.

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ИСТОЧНИК KP.RU