Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека

19 Май 2020 2020-05-19T16:36:17+03:00

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В Липецке растет число людей, которые переболели коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 19 мая 2020 года число выздоровевших от коронавируса составило 341 человек. В этот день выписали 23 жителя области.

Вместе с тем после майских праздников и небольшого плато по коронавиурсу в Липецке, количество новых случаев заражения за день тоже начало расти. Напомним, этим утром подтвердились 58 новых зараженных COVID-19.

С учетом новых выздоровевших и четверых умерших общее число активных случаев заражения коронавирусом в Липецке составляет 953. Это те, кто находится на лечении. Большая часть, 756 пациентов с легкой формой течения вируса, лечатся на дому. В больницах остаются 197 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

ИСТОЧНИК KP.RU