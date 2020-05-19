2020-05-19T16:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека

Всего после COVID-19 выписали 341 жителя области
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке растет число людей, которые переболели коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 19 мая 2020 года число выздоровевших от коронавируса составило 341 человек. В этот день выписали 23 жителя области.

Вместе с тем после майских праздников и небольшого плато по коронавиурсу в Липецке, количество новых случаев заражения за день тоже начало расти. Напомним, этим утром подтвердились 58 новых зараженных COVID-19.

С учетом новых выздоровевших и четверых умерших общее число активных случаев заражения коронавирусом в Липецке составляет 953. Это те, кто находится на лечении. Большая часть, 756 пациентов с легкой формой течения вируса, лечатся на дому. В больницах остаются 197 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека
В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок
«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты
В Липецке снова ожидается сильный ветер
В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет
В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле