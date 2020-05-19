2020-05-19T11:12:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке продолжает расти
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продолжает расти количество зараженных коронавирусомВ Липецкой области продолжает расти количество зараженных коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось на 58 человек. Об этом сообщили в этот вторник, 19 мая, в региональном оперативном штабе.

Так, в Липецкой области зарегистрировано 1 298 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 318 человек. Медики провели соответствующие обследования - пациенты полностью здоровы. Продолжают лечение 976 липчан. Под подозрением на выделение вируса - 458 жителей. Умерли 4 человека.

Напомним, что накануне в регионе выявили 54 новых больных. На этот раз большинство из них из Грязинского района - 19 жителей. Липецк же в рейтинге зараженных по муниципалитетам опустился на 2 место - в городе 17 случаев. В Тербунском районе инфекция подтвердилась у 6 человек.

Кстати, по мнению специалистов, за время пандемии воздух в Липецке стал чище. Подробнее об этом можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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