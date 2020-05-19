Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось на 58 человек. Об этом сообщили в этот вторник, 19 мая, в региональном оперативном штабе.
Так, в Липецкой области зарегистрировано 1 298 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 318 человек. Медики провели соответствующие обследования - пациенты полностью здоровы. Продолжают лечение 976 липчан. Под подозрением на выделение вируса - 458 жителей. Умерли 4 человека.
Напомним, что накануне в регионе выявили 54 новых больных. На этот раз большинство из них из Грязинского района - 19 жителей. Липецк же в рейтинге зараженных по муниципалитетам опустился на 2 место - в городе 17 случаев. В Тербунском районе инфекция подтвердилась у 6 человек.
Кстати, по мнению специалистов, за время пандемии воздух в Липецке стал чище. Подробнее об этом можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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