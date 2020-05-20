Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 мая 2020 года: 79 новых случаев COVID-19 за сутки

20 Май 2020 2020-05-20T12:16:59+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке заметно увеличилось. Этим утром, 20 мая, стало известно о новых больных. Их 79. Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего на территории региона зарегистрировано 1 377 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что накануне диагноз COVID-19 подтвердился у меньшего количества человек - у 58 жителей. Санитарные врачи объяснили причины прироста заболевших - очаги заражения возникают внутри семей. И всему виной майские праздники. Многие собирались компаниями на дачах, хотя режим самоизоляции продолжал действовать. Медики сообщили, что все очаги выявлены.

На лечении находятся более тысячи человек. Выздоровели 341 липчан. Но есть и смертельные случаи - 4.

ИСТОЧНИК KP.RU