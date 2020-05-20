Мужчина, не дождавшись автобуса, угнал машину у таксистки и попал в ДТП в Липецке

20 Май 2020 2020-05-20T13:12:59+03:00

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На днях в отдел полиции Липецка обратилась 41-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что у нее угнали автомобиль. Липчанка работает в такси. 18 мая она остановилась в районе "Опытной станции", чтобы купить сигарет. Выйдя из машины, она оставила ключи в замке зажигания и не заглушила двигатель.

На остановке ждал автобус мужчина. Пока автоледи покупала необходимое, она увидела, что неизвестный ускоренным шагом направился к ее транспорту. Она побежала к машине, но незнакомец оттолкнул ее, а затем сел в салон и уехал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автомобиль с повреждениями нашли у дома по улице Неделина. Злодей попал в ДТП, а также забрал телефон. Угонщиком оказался 53-летний уроженец Задонского района. Его задержали. Мужчина признался, что сотовый сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Кстати, видео аварии можно посмотреть здесь.Угнанный "Форд" влетел в иномарку на пересечении улиц Неделина и Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU