Мужчина, не дождавшись автобуса, угнал машину у таксистки и попал в ДТП в Липецке
На днях в отдел полиции Липецка обратилась 41-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что у нее угнали автомобиль. Липчанка работает в такси. 18 мая она остановилась в районе "Опытной станции", чтобы купить сигарет. Выйдя из машины, она оставила ключи в замке зажигания и не заглушила двигатель.
На остановке ждал автобус мужчина. Пока автоледи покупала необходимое, она увидела, что неизвестный ускоренным шагом направился к ее транспорту. Она побежала к машине, но незнакомец оттолкнул ее, а затем сел в салон и уехал.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автомобиль с повреждениями нашли у дома по улице Неделина. Злодей попал в ДТП, а также забрал телефон. Угонщиком оказался 53-летний уроженец Задонского района. Его задержали. Мужчина признался, что сотовый сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Кстати, видео аварии можно посмотреть здесь.Угнанный "Форд" влетел в иномарку на пересечении улиц Неделина и Фрунзе.
ИСТОЧНИК KP.RU