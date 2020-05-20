2020-05-20T16:03:39+03:00
Общество

На трассе Липецк – Грязи на выходные снова перекроют часть моста в Новой жизни

Проезжать модно будет поочередно по одной полосе, но лучше объехать
Лия МУРАДЬЯН
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Мост в Новой жизни снова частично закроютМост в Новой жизни снова частично закроютФото: Лия МУРАДЬЯН
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В следующие выходные в Липецке снова перекроют часть путепровода через железнодорожные пути в районе поселка Новая жизнь. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на мосту закроют одну полосу с 23 мая по 1 июня – с субботы по понедельник.

Напомним, что в этом году там должны построить новую часть мостового перехода и отремонтировать существующий путепровод. Строительство началось ранней весной. Полосы уже неоднократно закрывали, что становилось причиной пробок на трассе. Как пояснили в городском департаменте дорог, мост вынуждены закрывать, поскольку с него ведут часть работ. Сейчас там ставят подпорные стены и шпунт из труб.

Водителей просят отнестись с пониманием и по возможности объезжать через дамбу Матырского водохранилища или по трассе «Обход Липецка», чтобы минимизировать затор.

Расширить мост должны до конца года, к тому моменту его ширина составит 9 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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