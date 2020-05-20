2020-05-20T16:40:59+03:00
Происшествия

В Липецке аферистка под предлогом коронавируса обменяла билеты «банка приколов» на пенсию бабушки

Мошенницу с богатым криминальным прошлым вычислили и задержали через пару часов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пенсионерка не сразу отличила дубли от рублейПенсионерка не сразу отличила дубли от рублейФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецке жертвой мошенников стала доверчивая 83-летняя женщина. Этим утром, 20 мая, к ней в дом пришла незнакомка и рассказала, что якобы разносит положенные пенсионерам выплаты по корнавирусу. Кстати, полиция ранее предупреждала, что аферисты используют пандемию COVID-19, чтобы выманивать деньги.

Мошенница сказала, что бабушке положена 1000 рублей, но размена нет и попросила сдачи с «5000 дублей». Что это не рубли пенсионерка заметила не сразу. Бабушка пригласила «соцработницу» в дом, вынесла всю пенсию и отсчитала 4000 рублей.

В Липецке мошенница под предлогом коронавируса лишила бабушку пенсии.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Этого негодяйке показалось мало и она попросила у бабушки еще 5000 рублей, чтобы переписать номер, дескать, деньги скоро будут менять. Затем вместо настоящей купюры вернула билеты «банка приколов» и удалилась. Заметив обман, пожилая женщина обратилась в отдел полиции №5.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемую удалось задержать в то же утро «по горячим следам». Ею оказалась 41-летняя жительница Грязей. Выяснилось, что у дамочки богатое криминальное прошлое – ее не раз судили за подобные мошенничества, но женщина каждый раз бралась за старое, едва выйдя на свободу.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют ее на причастность к другим похожим аферам на территории Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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