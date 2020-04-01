2020-04-01T09:59:38+03:00
Происшествия

Подлые мошенники в Липецке используют коронавирус, чтобы обмануть пенсионеров на самоизоляции

Аферисты пришли домой к 83-летней женщины и разменяли на деньги «билеты банка приколов»
Лия МУРАДЬЯН
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Опасной ситуацией с короновирусом в Липецке начали пользоваться мошенники. Как и предупреждала полиция, всякого рода негодяи выманивают с населения деньги различным способом, и даже используют режим самоизоляции. Как известно, общая самоизоляция действует для всех с 31 марта, ранее на еще на более строгий карантин посадили пожилых людей.

Сидящие дома доверчивые пенсионеры стали легкой добычей для аферистов. Так 31 марта в полицию обратилась 83-летняя бабушка. Она рассказала, что к ней домой пришла женщина и представилась почтальоном. Мошенница убедила бабушку, что в связи с коронавирусом пенсионерам на самоизоляции положены выплаты от государства – 1000 рублей. Но деньги нужно разменять, так как у нее купюры только по 5000 рублей. Пожилая женщина «выручила» незнакомку и разменяла 20 000 рублей. Так у пенсионерки на руках оказались «билеты банка приколов».

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, материал зарегистрирован, ведется поиск подозреваемой. Полиция в очередной раз просит граждан быть бдительными и не попадаться на удочку мошенникам, которые активизировались на фоне коронавируса.

От метим, что помимо криминальной деятельности, мерзавцы представляют серьезную угрозу, расхаживая по квартирам и нарушая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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