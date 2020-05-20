Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 мая 2020 года: за день выписали 41 человек

20 Май 2020 2020-05-20T16:59:11+03:00

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По данным оперативного штаба, число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 мая 2020 года составило 382 человека. В эту среду выписали сразу 41 переболевшего COVID-19. Тем самым на лечении теперь остаются 991 житель Липецкой области. Напомним, что всего с начала эпидемии в липецкой области коронавирусом заболели 1377 человек. 4 из них, к несчастью, скончались в результате тяжелых сопутствующих заболеваний.

203 активно зараженных с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах, 788 липчан с легкой формой течения вируса проходят лечение на дому.

Напомним, что за сутки в Липецке зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения – 79. Из них 42 отметили в самом Липецке, 23 – в Добринском районе, 4 – в Липецком, по 2 случая в Грязинском, Елецком и Краснинском районах, еще по одному зараженному в Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском районах и в Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU