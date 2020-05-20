Липецкие школьники просят чиновников не оставлять их без выпускного из-за коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T17:49:17+03:00

«Не отбирайте у нас Липецкие зори» – подростки записали обращение к мэру и губернатору [видео]

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Липецкие школьники записали видеообращение к губернатору области Игорю Артамонову, мэру города Евгении Уваркиной и председателю департамента образования Светлане Бедровой. В записи подростки просят у чиновников не оставлять их без выпускного из-за коронавируса.

Дело в том, что из-за пандемии COVID-19 в 2020 году впервые могут отменить праздник выпускников «Липецкие зори». Его намерены провести онлайн, что и стало поводом для обращения. Но окончательно решение еще не приняли.

Школьники против онлайн выпускного из-за коронавируса .

В трехминутном ролике свое мнение по поводу онлайн выпусконого высказали несколько школьников. Подростки неготовы прощаться со школой дистанционно, не имея возможности поблагодарить учителей и родителей.

– Если уже решили проводить ЕГЭ в более поздний срок, то почему бы не провести выпускной, – аргументируют школьники. – Мы подождем, мы научились терпению за эти месяцы. Очень просим вас не отбирать у нас этот день.

ИСТОЧНИК KP.RU