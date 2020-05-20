Липецкие школьники просят чиновников не оставлять их без выпускного из-за коронавируса
Липецкие школьники записали видеообращение к губернатору области Игорю Артамонову, мэру города Евгении Уваркиной и председателю департамента образования Светлане Бедровой. В записи подростки просят у чиновников не оставлять их без выпускного из-за коронавируса.
Дело в том, что из-за пандемии COVID-19 в 2020 году впервые могут отменить праздник выпускников «Липецкие зори». Его намерены провести онлайн, что и стало поводом для обращения. Но окончательно решение еще не приняли.
Школьники против онлайн выпускного из-за коронавируса .
В трехминутном ролике свое мнение по поводу онлайн выпусконого высказали несколько школьников. Подростки неготовы прощаться со школой дистанционно, не имея возможности поблагодарить учителей и родителей.
– Если уже решили проводить ЕГЭ в более поздний срок, то почему бы не провести выпускной, – аргументируют школьники. – Мы подождем, мы научились терпению за эти месяцы. Очень просим вас не отбирать у нас этот день.
ИСТОЧНИК KP.RU
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