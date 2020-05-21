В ДТП с четырьмя машинами в Липецке пострадали три водителя

21 Май 2020 2020-05-21T11:13:50+03:00

За сутки на дорогах региона в в трех авариях травмы получили 5 человек [видео]

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Массовая авария произошла в Липецке утром 20 мая на трассе Липецк – Грязи. Там столкнулись «Тойота», «Ауди», «Киа» и «Лада-Веста». В аварии пострадали водители всех иномарок, включая 44-летнюю женщину на «Кии». Легким испугом отделался только 38-летний водитель «Весты», остальным потребовалась помощь медиков. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение дистанции.

ДТП с четырьмя машинами в Липецке .

Также стали известны подробности ДТП с «Газелью» и коммунальным «КамАЗом» на улице Металлургов, из-за которого вечером образовалась пробка. Как выяснилось, за рулем ГАЗа был 62-летний мужчина, «поливалкой» управлял 56-летний водитель. В этой аварии пострадала 37-летняя пассажирка «Газели», но до больницы дело не дошло. Причина ДТП – нарушение очередности проезда.

В тот же вечер в 16.30 на улице Катукова сбили на пешеходном переходе 6-летнюю девочку. Негодяй сбежал с места ДТП, бросив ребенка на дороге. Девочка попала в больницу, а водителя все же нашли. Им оказался 28-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU