В Липецке из-за ямочного ремонта перекроют улицу-дублер проспекта Победы

21 Май 2020 2020-05-21T13:41:28+03:00

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В Липецке ненадолго перекроют улицу 2-я Индустриальная, которая сейчас является основным дублером закрытого на ремонт проспекта Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там будет проходить ямочный ремонт проезжей части.

С закрытием проспекта, основной поток транспорта хлынул по узенькой Индустриальной, что стало причиной ее быстрого износа. Ремонтировать нужно сейчас, чтобы состояние полотна не стало еще хуже.

Чиновники пояснили, что ночью ремонтировать не могут, так как рядом многоквартирные дома и жильцам помешает ночной шум техники. В утренние и вечерние часы пик тоже решили не усугублять и без того непростую ситуацию в том районе, поэтому специально выбрали наиболее оптимальное время, когда машин мало.

В итоге улицу закроют 22 мая с 14 до 16.00. Водителей просят учитывать это обстоятельство и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU