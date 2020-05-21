Коронавирус в Липецке, новости на 21 мая 2020 года: у 514 человек подозревают COVID-19
В Липецкой области у 514 человек подозревают коронавирус. Об этом сообщили в этот четверг, 21 мая, в региональном оперативном штабе. Накануне, 20 мая, с подозрением на инфекцию было 508 липчан.
Напомним, что за время пандемии в регионе 1 439 жителей заболели COVID-19. В настоящий момент 992 человек находятся на лечении. Причем большинство из них - дома. Справились с болезнью 443 липчанина. Этим утром медики выписали еще 61 человека. К сожалению, есть и смертельные случаи. Не удалось спасти 4 человек, один из которых мужчина.
В Данкове в обсерваторе находятся 7 пациентов. Строгой домашний карантин соблюдают 852 жителя. К ним ежедневно приходят врачи. Липчане должны находиться в самоизоляции 2 недели. И только после этого периода, если они полностью здоровы, им можно будет выйти в мир.
ИСТОЧНИК KP.RU
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