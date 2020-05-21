Из-за коронавируса в Нижнем парке Липецка не успели устранить недочеты
В Нижнем парке Липецка вновь приступили к ремонтным работам. Недостатки, выявленные комиссией еще в марте, должны устранить к 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На самом деле работы должны были завершить раньше - в апреле. Все планы нарушил коронавирус и режим нерабочих дней.
Специалисты вновь зашли на объект только в мае месяце. На сегодняшний день они уже выполнили большую часть работ - заменили асфальтобетонное покрытие, которое просело, устранили замечания по сетям наружного освещения, переложили крупноформатную плитку на нескольких аллеях. Рабочим осталось восстановить покрытие вокруг сцены, нанести разметку велодорожки, а также закончить с плиткой на аллее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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