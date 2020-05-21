2020-05-21T19:56:08+03:00
Общество

В Липецке "Квадра" начисляла плату за тепло без показаний счетчиков

В отношении организации провели проверку
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам начисляли плату за тепло с нарушениямиЛипчанам начисляли плату за тепло с нарушениямиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкое УФАС провело внеплановую проверку в отношении филиала ПАО "Квадра". О предполагаемых нарушениях в управление сообщила Госжилинспекция. Как оказалось, организация действительно нарушила антимонопольное законодательство. Так, "Квадра" рассчитывала стоимость поставленного тепла в дома Липецка без учета показаний счетчиков - общедомовых приборов.

Как сообщили в пресс-службе областного УФАС, ведомство уже рассматривает ряд дел в отношении ресурсоснабжающей организации. Одно из них - необоснованное увеличение платы за горячую воду по общедомовому имуществу.

Напомним, что с жалобой на организацию в редакцию "КП-Липецк" обращался житель Грязей. Мужчина установил в доме приборы учета тепла, однако их принимать отказались. Представители "Квадры" сослались на то, что липчанин поставил так называемый распределитель. А с него принимать показания можно, если соблюдены некоторые условия. Подробности этой истории читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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