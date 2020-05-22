2020-05-22T10:48:39+03:00
Общество

Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год

Госэкзамены для выпускников в Липецке начнутся с 29 июня
Лия МУРАДЬЯН
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ЕГЭ в Липецке начнутся с 29 июняЕГЭ в Липецке начнутся с 29 июняФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецким школьникам сообщили о датах проведения единых государственных экзаменов в этом году. Расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год опубликовала на своей странице в Instagram председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Напомним, о переносе ЕГЭ в Липецке из-за коронавируса сообщили после майских праздников, а теперь точно определили даты.

Экзамены начнутся с 29 июня, первые тесты пройдут по географии, литературе, информатике и ИКТ. ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Профильный тест по математики состоится 6 июля. Экзамены по истории и физике поставили на 9 июля. ЕГЭ по обществознанию и химии состоятся 13 июля.

16 июля пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам – письменной части. Последний экзамен, устная часть теста по иностранным языкам, состоится 18 и 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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