Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год

22 Май 2020 2020-05-22T10:48:39+03:00

Госэкзамены для выпускников в Липецке начнутся с 29 июня

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Липецким школьникам сообщили о датах проведения единых государственных экзаменов в этом году. Расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год опубликовала на своей странице в Instagram председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Напомним, о переносе ЕГЭ в Липецке из-за коронавируса сообщили после майских праздников, а теперь точно определили даты.

Экзамены начнутся с 29 июня, первые тесты пройдут по географии, литературе, информатике и ИКТ. ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Профильный тест по математики состоится 6 июля. Экзамены по истории и физике поставили на 9 июля. ЕГЭ по обществознанию и химии состоятся 13 июля.

16 июля пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам – письменной части. Последний экзамен, устная часть теста по иностранным языкам, состоится 18 и 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU