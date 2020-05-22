2020-05-22T14:00:32+03:00
Общество

Прокуратура выявляет нарушения в ходе реконструкции Нижнего парка Липецка

Подробнее о результатах проверки расскажут на следующей неделе
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая прокуратура заинтересовалась реконструкцией в Нижнем паркеЛипецкая прокуратура заинтересовалась реконструкцией в Нижнем паркеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Правобережного района Липецка проверяет ход работ в Нижнем парке. Там проводится реконструкция и благоустройство. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, проводится проверка соблюдения законности при исполнении контракта.

Как стало известно "КП-Липецк", выявлены нарушения со стороны подрядчика. Также есть вопросы к контролю за осуществлением работ в парке. О результатах проверки в прокуратуре расскажут чуть позже. Скорее всего, подробности станут известны на следующей неделе.

Напомним, что в настоящее время подрядчик устраняет в Нижнем парке ряд недочетов. Завершить работы должны были еще в апреле, но из-за коронавируса пришлось взять паузу. Привести парк в надлежащий вид планируется к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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