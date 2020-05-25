2020-05-25T14:53:20+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП попали пассажирские автобусы

От удара стекла машин разбились [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник в Липецке столкнулись пассажирские автобусы. ДТП случилось на улице Папина, в районе колледжей. Автобус №315 врезался в заднюю часть транспорта №308к. От удара разбились стекла машин. Кто из водителей виноват в аварии, разберутся сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших в происшествии уточняется.

В Липецке в ДТП попали автобусы.

Напомним, что за минувшие выходные автоинспекторы выявили 4 516 нарушений правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. Накануне, 24 мая, госпитализировали 13-летнего водителя мопеда. Парень наехал на бордюр и упал на дорогу на площади Мира. А на улице Бехтеева в тот же день под колеса "Лады Гранты" попала женщина. Она в больнице.

Сотрудники регионального ГИБДД просят липчан соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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